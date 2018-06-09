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Выходные в Удмуртии будут прохладными

14:20, 09 июня, 2018
Георгий Поветкин
14:20, 09 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске\n#дожди
Фото: ИА "Сусанин"
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В отдельных районах временами пройдут дожди.

Ижевск. Удмуртия. Выходные в Удмуртии будут прохладными. В отдельных районах временами пройдут дожди, сообщила на своей странице в Фейсбуке руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртский ЦГМС Алла Шумихина.

В выходные дни республика будет находиться под влиянием тыловой части заполняющегося циклона и восточной периферии антициклона. В такой ситуации в регион продолжит поступать холодный воздух с севера. Температура установится ниже климатических норм первой декады июня.

«Временами в отдельных районах 10 и 11 июня будут наблюдаться дожди, в дневное время в эти дни температура воздуха поднимется лишь до 11-16 градусов по Цельсию», - говорится в сообщении.

12 июня местами возможны небольшие кратковременные дожди. Утром будет прохладно, а днем воздух прогреется до 15-20 градусов.

14:20, 09 июня, 2018
Георгий Поветкин
725
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске\n#дожди

 

 

 


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