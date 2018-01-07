Водителей Удмуртии предупредили о накате и гололеде на дорогах

В ГИБДД настоятельно рекомендуют соблюдать безопасный скоростной режим.

Ижевск. Удмуртия. Госавтоинспекция информирует автомобилистов республики о предстоящем ухудшении обстановки на дорогах региона. По сведениям метеорологов, 7 и 8 января ожидается обильный снегопад, который может привести к образованию снежного наката и обледенению асфальта на открытых участках.

Опыт показывает, что именно в эти дни многие автовладельцы, как правило, с семьями и детьми, будут возвращаться домой из гостей и с дач.

В такой ситуации ГИБДД настоятельно рекомендует водителям соблюдать безопасный скоростной режим, учитывать состояние дороги и видимость в направлении движения.

При выполнении перестроения и прохождения поворотов следует снижать скорость, при этом желательно применять торможение двигателем.

Также необходимо исключить обгоны при наличии встречного транспорта, даже при наличии достаточного расстояния до него.