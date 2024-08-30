Жители Удмуртии хранят в банках 287,7 миллиарда рублей

Ижевск. Удмуртия. На 1 июля 2024 года общий объём денежных средств на счетах и вкладах жителей Удмуртии в составил 287,7 млрд рублей, что на 30% больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

Объём средств на счетах эскроу за год увеличился на 43% и составил 44,8 млрд рублей.

«Высокая ключевая ставка способствует росту процентных ставок по срочным вкладам и накопительным счетам, предлагаемых банками. Это стимулирует граждан к сбережению», – рассказала управляющий Отделением Волго-Вятского Банка России Татьяна Жиганшина.