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Жители Удмуртии хранят в банках 287,7 миллиарда рублей

12:05, 30 августа, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
Жители Удмуртии хранят в банках 287,7 миллиарда рублей
12:05, 30 августа, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
663
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы\n#банк
Фото: arzik2
663
0

Объём сбережений увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом.

Ижевск. Удмуртия. На 1 июля 2024 года общий объём денежных средств на счетах и вкладах жителей Удмуртии в составил 287,7 млрд рублей, что на 30% больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

Объём средств на счетах эскроу за год увеличился на 43% и составил 44,8 млрд рублей.

«Высокая ключевая ставка способствует росту процентных ставок по срочным вкладам и накопительным счетам, предлагаемых банками. Это стимулирует граждан к сбережению», – рассказала управляющий Отделением Волго-Вятского Банка России Татьяна Жиганшина.

12:05, 30 августа, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
663
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы\n#банк