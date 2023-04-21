В Удмуртии замедлились инфляционные процессы

Ижевск. Удмуртия. Показатели темпов инфляции в Удмуртии в марте 2023 года снизились почти в 4 раза по отношению к предыдущему месяцу. Специалисты объясняют такую динамику статическим эффектом, возникшем после взрывного роста цен на товары и услуги в марте 2022 года, а также расширением предложения на отдельную продукцию. Об этом говорится в отчете Отделения – Национального банка по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка России.

В марте 2023 года годовая инфляция в Удмуртии составила 3,35% после 12,13% в феврале. При этом инфляция в республике все же выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (2,66%) и ниже, чем в целом в России (3,51%).

В наиболее комфортной зоне с инфляцией менее 2% находятся республики Татарстан, Башкортостан и Оренбургская область. Самой подверженной инфляционным процессам в ПФО остается республика Марий Эл, где данный показатель в марте превысил 5%.

По мнению специалистов Нацбанка, на динамику инфляции продолжают оказывать влияние расширение предложения ряда продовольственных и непродовольственных товаров, а также сдержанный потребительский спрос. В условиях нестабильной экономической ситуации население осторожнее относится к покупкам и предпочитает делать сбережения.

Замедлению роста цен способствовали и природные факторы. Так, в 2022 году аграрии Приволжья собрали больше сахарной свеклы, чем годом ранее. Это позволило увеличить производство сахара, что привело к ускорению снижения цен на этот продукт.

По прогнозу Банка России, в 2023 году годовая инфляция в стране составит 5-7%, в 2024 году вернется к показателю в 4% и будет находиться около такого значения в дальнейшем.