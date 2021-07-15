Морковь и консервы подорожали в Удмуртии

Огурцы и помидоры стали дешевле.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 6 июля выросли цены на некоторые продукты. Об этом сообщает Удмуртстат.

Так, средняя цена за 1 кг моркови увеличилась на 4,57 рубля, на свежую капусту – 4,20 рубля. Особенно прибавили в цене овощные консервы – больше, чем на 14 рублей. В списке подорожавших продуктов полукопченая и варено-копченая колбаса – 14,10 рубля, и баранина – 13,64 рубля.

Так, килограмм моркови в среднем на рынке стоит 67 рублей, капусты – 40 рублей, колбасы – 483 рубля, консерв – 466 рублей.

В то же время купить дешевле, чем неделю назад, можно помидоры, на которые средняя цена упала на 4,62 рубля, огурцы – 6,87 рубля и картофель – 4,90 рубля. В среднем они стоят 89, 73 и 50 рублей соответственно.

Из лекарств подорожал валидол – на 2,6%.

В списке непродовольственных товаров цена снизилась на шампуни на 2,9%, а повысилась на туалетную бумагу (2,5%) и колготки (4,4%).