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Почти 2,3 млрд рублей получит Удмуртия на поддержку стабильности бюджетной системы

11:30, 24 ноября, 2020
Дмитрий Стрелков
Почти 2,3 млрд рублей получит Удмуртия на поддержку стабильности бюджетной системы
11:30, 24 ноября, 2020
Дмитрий Стрелков
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#бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дотации\n#Правительство РФ\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
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Деньги выделит резервный фонд федерального правительства.

Ижевск. Удмуртия. Почти 2,3 млрд рублей получит Удмуртия на поддержку стабильности бюджетной системы. Как сообщила пресс-служба правительства России, источником финансовой поддержки стал резервный фонд федерального кабинета министров.

Речь идёт о выделении 80 млрд рублей, которые распределят между 39 регионами, включающим в себя субъекты федерации и город Байконур, у которых из-за пандемии по коронавирусу сократились поступления в доходную часть бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

На заседании правительства он отметил, что средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19.

Напомним, что в 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 млрд рублей. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Приоритетное внимание требовалось уделить территориям с высокими темпами роста инвестиционных расходов.

Самая крупная часть дотаций достанется Московской области — более 13,4 млрд рублей. В Удмуртскую Республику направят 2 296 574,6 тыс. рублей.

11:30, 24 ноября, 2020
Дмитрий Стрелков
1
0
#бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дотации\n#Правительство РФ\n#коронавирус