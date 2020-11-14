Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения Удмуртии превысил 11 тыс рублей

Сумма увеличилась для всех категорий граждан.



Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по итогам 3 квартала 2020 года увеличился размер прожиточного минимума. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

В сравнении со 2 кварталом года прожиточный минимум на душу населения вырос на 86 рублей и составил 10 470 рублей. Для трудоспособного населения сумма впервые превысила 11 тыс. рублей - 11 080 рублей. Для пенсионеров минимум достиг 8 442 рублей, для детей – 10 674 рублей.

Напомним, показатель служит для оценки уровня жизни населения, оказания социальной помощи, формирования бюджета.