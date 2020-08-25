В Удмуртии прожиточный минимум впервые превысил 10 000 рублей

Меньше всего сумма выросла для пенсионеров.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вырос прожиточный минимум. Для двух категорий населения сумма перевалила за 10 тыс. рублей. Информация появилась на сайте министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики.

Так во втором квартале 2020 года установился следующий размер прожиточного минимума:

на душу населения 10 384 рубля (+ 624 рубля);

для трудоспособного населения 10 995 рублей (+ 662 рубля);

для пенсионеров 8 415 рублей (+ 489 рублей);

для детей 10 518 рублей (+ 651 рубль).

Отметим, что прожиточный минимум является оценкой стоимости потребительской корзины, а также обязательных платежей и сборов.

Показатель носит социальный характер и используется для оценки уровня жизни населения, оказания госпомощи гражданам, обоснования минимальной оплаты труда и для формирования регионального бюджета.