Квитанции с корректировкой по отоплению начали получать жители Ижевска

Корректировка пройдёт в два этапа.

Ижевск. Удмуртия. В феврале 2020 года жители Ижевска начали получать квитанции с изменённым индивидуальным значением норматива по отоплению. Как сообщили в Удмуртском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс», норматив рассчитан по показаниям общедомового прибора учёта тепловой энергии за 2019 год.

Напомним, что корректировка проводится ежегодно в первом квартале года, следующего за расчётным. В 2020 году для большинства многоквартирных домов Ижевска корректировка пройдёт в два этапа. На первом этапе изменили значение индивидуального норматива по отоплению. Это отразили в квитанциях за январь 2020 года.

В квитанциях за февраль отобразят корректировку суммы платы за отопление, исходя из фактически потреблённого за 2019 год объёма тепловой энергии на отопление по показаниям общедомового прибора учёта.

Таблицу со значениями индивидуального норматива на отопление на 2020 год по ижевским адресам можно узнать по ссылке.