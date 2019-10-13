В Удмуртии подешевел картофель и подорожала минеральная вода

Такую статистику привёл Удмуртстат.

Ижевск. Удмуртия. Индекс потребительских цен в сентябре 2019 года на территории Удмуртии составил 99,9%. Как сообщил Удмуртстат, в сентябре 2018 года подобный показатель равнялся 100,1%).

Существенное влияние на потребительские цены оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции. Так, цены на картофель снизились на 33%, морковь – на 26%, капусту белокочанную и репчатый лук – на 23%, помидоры – на 21%. Вместе с тем, наблюдалось увеличение цен на апельсины – на 13%, свежие огурцы – на 3,1%, лимоны - на 2,7%.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров повышение цен зарегистрировано на минеральную воду на 7,8%, шлифованный рис – на 6,5%, говяжью печень – на 6,1%, гречневую крупу-ядрицу – на 5,5%, фруктовые соки – на 5,0%, газированные напитки – на 4,9%, растворимый натуральный кофе – на 4,5%.

Вместе с тем, зафиксировано снижение цен на черный байховый чай на 6,1%, сахарный песок – на 4,7%, овсяные хлопья – на 4,1%, вермишель – на 3,1%.