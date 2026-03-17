Кез. Удмуртия. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о расследовании убийства 13-летней девочки в Кезу. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Напомним, днём 14 марта 2026 года пьяный молодой человек несколько раз ударил ножом 13-летнюю знакомую. Девочка скончалась на месте. В этот момент в квартире также находилась 16-летняя подруга обвиняемого. Вместе они спрятали тело в гараже.

Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе и результатах этого расследования.