Глава СК потребовал доклад о расследовании убийства 13-летней девочки в Кезу

14:35, 17 марта, 2026
Максим Александров
Глава СК потребовал доклад о расследовании убийства 13-летней девочки в Кезу
#Удмуртия\n#Кез\n#убийство детей
Источник фото: информационный центр СК России
Школьницу зарезал пьяный знакомый, а потом спрятал тело в гараже.

Кез. Удмуртия. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о расследовании убийства 13-летней девочки в Кезу. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Напомним, днём 14 марта 2026 года пьяный молодой человек несколько раз ударил ножом 13-летнюю знакомую. Девочка скончалась на месте. В этот момент в квартире также находилась 16-летняя подруга обвиняемого. Вместе они спрятали тело в гараже.  

Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе и результатах этого расследования.

