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Неизвестные землекопы оставили без света часть жителей посёлка Октябрьский в Завьяловском районе

10:00, 20 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Неизвестные землекопы оставили без света часть жителей посёлка Октябрьский в Завьяловском районе
10:00, 20 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
251
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#повреждения\n#инфраструктура
Фото: Администрация Завьяловского района
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В ходе несогласованных работ были повреждены четыре электрокабеля.

Завьялово. Удмуртия. В посёлке Октябрьский Завьяловского района в ходе несогласованных земляных работ неизвестные повредили четыре электропроводящих кабеля, оставив без света жителей микрорайона «Полесье». Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского района.

Работы проводились вечером, 19 августа. После этого жители микрорайона начали жаловаться на отсутствие электричества в домах. Сейчас аварийная бригада ведёт восстановительные работы, один кабель удалось наладить.

К полудню власти обещают восстановить подачу электричества.

10:00, 20 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
251
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#повреждения\n#инфраструктура