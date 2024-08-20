Неизвестные землекопы оставили без света часть жителей посёлка Октябрьский в Завьяловском районе

Завьялово. Удмуртия. В посёлке Октябрьский Завьяловского района в ходе несогласованных земляных работ неизвестные повредили четыре электропроводящих кабеля, оставив без света жителей микрорайона «Полесье». Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского района.

Работы проводились вечером, 19 августа. После этого жители микрорайона начали жаловаться на отсутствие электричества в домах. Сейчас аварийная бригада ведёт восстановительные работы, один кабель удалось наладить.

К полудню власти обещают восстановить подачу электричества.