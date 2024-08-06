Свалку объемом полторы тысячи тонн начали вывозить в Гольянах

Завьялово. Удмуртия. В Гольянах Завьяловского района начали вывозить свалку объемом 1 500 тонн. Об этом сообщает Регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство».

Отмечается, что это примерно 150 КАМАЗов или месячная норма образования отходов во всем Завьяловском районе.

Свалка копилась несколько лет. До появления баков местный овраг заваливали от безысходности. Сейчас площадка для мусора стоит вблизи домов, однако некоторые жители продолжают носить мусор на свалку.

«Свалка нестандартная: мусор размазан по склону оврага. Сначала будет ручной сбор, потом дело за техникой», — сообщил Регоператор. После очистки там планируется установить камеры, чтобы не допустить образования новых свалок.