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В районе улицы Берша Ижевска проведут внеплановую дератизацию после публикации видео с крысами

17:20, 31 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В районе улицы Берша Ижевска проведут внеплановую дератизацию после публикации видео с крысами
17:20, 31 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Ижевск\n#крысы
Фото: скриншот из видео
228
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По информации «управляйки», дератизация проводится регулярно.

Ижевск. Удмуртия. Управляющая компания прокомментировала публикацию заместителя председателя Госсовета Удмуртии Татьяны Ишматовой, на котором запечатлены бегающие крысы. Об этом сообщает администрация Ижевска.

Напомним, в своей записи Татьяна Ишматова обратилась в администрацию о необходимости проведения дератизации у дома №31 по улице Берша.

Управляющая компания «АМ» ответила, что дератизация проводится регулярно, в том числе внепланово по заявкам жителей. Последний раз она проводилась 1 июля. Контейнерная площадка также подлежит регулярной уборке. Внеплановую дератизацию решено провести 5 августа.

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Удмуртии, после рассмотрения обращений горожан управляющей компании ООО УК «АМ» выдано предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

17:20, 31 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
228
0
#Ижевск\n#крысы