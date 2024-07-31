В районе улицы Берша Ижевска проведут внеплановую дератизацию после публикации видео с крысами

Ижевск. Удмуртия. Управляющая компания прокомментировала публикацию заместителя председателя Госсовета Удмуртии Татьяны Ишматовой, на котором запечатлены бегающие крысы. Об этом сообщает администрация Ижевска.

Напомним, в своей записи Татьяна Ишматова обратилась в администрацию о необходимости проведения дератизации у дома №31 по улице Берша.

Управляющая компания «АМ» ответила, что дератизация проводится регулярно, в том числе внепланово по заявкам жителей. Последний раз она проводилась 1 июля. Контейнерная площадка также подлежит регулярной уборке. Внеплановую дератизацию решено провести 5 августа.

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Удмуртии, после рассмотрения обращений горожан управляющей компании ООО УК «АМ» выдано предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.