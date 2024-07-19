Ижевчанка получила ножевое ранение во время драки с девушкой из бара

Ижевск. Удмуртия. Драка двух пьяных девушек у бара в Ижевске привела к ножевому ранению одной из них. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что 31-летняя местная жительница вместе с подругой отдыхала в баре в посёлке Машиностроителей. Во время распития алкоголя у девушек возник конфликт с другой посетительницей. В ходе ссоры женщины вышли на улицу, где между ними началась драка. В результате незнакомка ножом ударила ижевчанку по голове и скрылась с места преступления. Потерпевшая сообщила о произошедшем полиции.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что после заживления резаной раны на правой половине лица у женщины образовался рубец. Этот дефект является неизгладимым.

Личность подозреваемой удалось установить. Ей оказалась 31-летняя неработающая ранее судимая жительница Ижевска. Злоумышленницу задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, с применением предметов, используемых в качестве оружия»). За совершённое преступление девушку могут лишить свободы на срок до 10 лет.