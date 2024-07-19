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Ижевчанка получила ножевое ранение во время драки с девушкой из бара

12:20, 19 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевчанка получила ножевое ранение во время драки с девушкой из бара
12:20, 19 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ранение\n#драка
Фото: unsplash.com (Igor bispo)
53
0

У неё на лице остался шрам.

Ижевск. Удмуртия. Драка двух пьяных девушек у бара в Ижевске привела к ножевому ранению одной из них. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Установлено, что 31-летняя местная жительница вместе с подругой отдыхала в баре в посёлке Машиностроителей. Во время распития алкоголя у девушек возник конфликт с другой посетительницей. В ходе ссоры женщины вышли на улицу, где между ними началась драка. В результате незнакомка ножом ударила ижевчанку по  голове и скрылась с места преступления. Потерпевшая сообщила о произошедшем полиции. 

Судебно-медицинская экспертиза установила, что после заживления резаной раны на правой половине лица у женщины образовался рубец. Этот дефект является неизгладимым. 

Личность подозреваемой удалось установить. Ей оказалась 31-летняя неработающая ранее судимая жительница Ижевска. Злоумышленницу задержали. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, с применением предметов, используемых в качестве оружия»). За совершённое преступление девушку могут лишить свободы на срок до 10 лет. 

12:20, 19 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ранение\n#драка