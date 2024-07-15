В Удмуртии осудили педофила, жертвами которого стали более 30 девочек

Кез. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии осудил жителя Кезского района за сексуальное насилие в отношении более чем 30 девочек. Ранее он уже совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

30-летний подсудимый, используя шантаж, занялся сексом с двумя девочками в возрасте 12-14 лет и пытался понудить к этому ещё трех. Кроме того, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении семи девочек. Всего от действий осужденного пострадал 31 ребенок.

Подсудимый признал вину частично. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

Суд отправил виновного в колонию строгого режима на 18,5 лет с ограничением свободы на 1,5 года и установлением ряда запретов. Кроме того, суд назначил осужденному принудительную меру медицинского характера в виде наблюдения и лечения у психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.