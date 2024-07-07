В пруду Ижевска утонул подросток

Он отдыхал вместе с другом на городском пляже.
Ижевск. Удмуртия. 14-летний подросток утонул в городском пруду Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.
Инцидент произошёл вечером 7 июля. В Поисково-спасательную службу обратился мальчик и рассказал, что в пруду утонул его друг. Ребята находились на пляже без взрослых.
В результате на место приехали 15 сотрудников Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 6 единиц техники. На берегу были найдены вещи погибшего. Водолазы Поисково-спасательной службы Удмуртии нашли и извлекли тело из водоёма.
Сотрудники МЧС просят жителей Удмуртии следить за детьми вблизи водоёмов и не оставлять их одних. Также детям и подросткам стоит рассказать правила безопасности и последствиях их нарушения.
Напомним, что 6 июля в Удмуртии утонули подросток и взрослый мужчина.