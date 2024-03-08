Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Миллион тонн молока: роль семьи в общем деле Лонгрид Бульвар «Города Оружейников» Лонгрид Гидравлический прорыв Лонгрид

В Ижевске на улице 10 лет Октября водитель «Ауди» врезался в конструкцию

15:06, 08 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске на улице 10 лет Октября водитель «Ауди» врезался в конструкцию
15:06, 08 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
462
0
#ДТП\n#Ижевск
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
462
0

Никто не пострадал.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице 10 лет Октября водитель «Ауди а7» въехал в рекламную конструкцию. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла в 13:00 напротив дома 60/1. По предварительным данным, водитель немецкого автомобиля не справился с управлением и задел «Ладу», после чего врезался в препятствие.

За рулём «Ауди» был мужчина 2004 года рождения, а «Вестой» управлял мужчина 1998 года рождения.

В результате ДТП повреждены обе машины, но, к счастью, никто не пострадал. Причины и обстоятельства устанавливаются. 

15:06, 08 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
462
0
#ДТП\n#Ижевск