В Ижевске на улице 10 лет Октября водитель «Ауди» врезался в конструкцию

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице 10 лет Октября водитель «Ауди а7» въехал в рекламную конструкцию. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла в 13:00 напротив дома 60/1. По предварительным данным, водитель немецкого автомобиля не справился с управлением и задел «Ладу», после чего врезался в препятствие.

За рулём «Ауди» был мужчина 2004 года рождения, а «Вестой» управлял мужчина 1998 года рождения.

В результате ДТП повреждены обе машины, но, к счастью, никто не пострадал. Причины и обстоятельства устанавливаются.