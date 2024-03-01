За организацию вебкам-студии 11 человек в Удмуртии отправили под суд

Ижевск. Удмуртия. 11 участников вебкам-студии в Ижевске отправили под суд. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Следователями окончено расследование уголовного дела по обвинению 11 участников организованной группы в незаконном изготовлении, демонстрации и распространении порнографических материалов, совершённых с использованием интернета.

Установлено, что в октябре 2021 года трое уроженцев Сарапула, выступая в качестве организаторов нелегального интим-бизнеса, арендовали в Ижевске два помещения, которые оснастили необходимым для проведения порнотрансляций оборудованием. Вместе с этим обвиняемые вовлекли в незаконную деятельность восемь жителей республики в возрасте от 23 до 32 лет, среди которых были 5 администраторов и три веб-модели.

Используя компьютерную технику, фигуранты на платной основе транслировали в интернете пикантные прямые эфиры с участием нанятых девушек.

Противоправная деятельность участников организованной группы была пресечена сотрудниками регионального МВД при поддержке бойцов Росгвардии. В ходе обысков, проведённых в указанных помещениях, полицейские изъяли всё оборудование для ведения онлайн-трансляций, средства связи и другие предметы.

В ближайшее время уголовное дело, возбуждённое по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» части 3 статьи 242 УК РФ, вместе с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд.