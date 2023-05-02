В Сарапуле обнаружили неразорвавшийся снаряд времён гражданской войны

Сарапул. Удмуртия. Житель Сарапула нашёл на берегу Камы неразорвавшийся снаряд времён гражданской войны. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии.

Мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы. На место прибыли группы разминирования и взрывотехников. Был оцеплен участок набережной Камы. Сапёры идентифицировали боеприпас как 76-мм снаряд времён гражданской войны. При этом, по мнению взрывотехников, снаряд, пройдя ствол орудия, не разорвался.

Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.

«Управление Росгвардии по Удмуртской Республике напоминает, что при обнаружении любых подозрительных предметов перемещать, проводить самостоятельный осмотр, или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом категорически запрещено. Об опасной находке необходимо незамедлительно сообщить сотрудникам правоохранительных органов», — предупреждают в Росгвардии.