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В Сарапуле обнаружили неразорвавшийся снаряд времён гражданской войны

16:30, 02 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле обнаружили неразорвавшийся снаряд времён гражданской войны
16:30, 02 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
249
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#снаряд
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии
249
0

Боеприпас был уничтожен сапёрами.

Сарапул. Удмуртия. Житель Сарапула нашёл на берегу Камы неразорвавшийся снаряд времён гражданской войны. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии.

Мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы. На место прибыли группы разминирования и взрывотехников. Был оцеплен участок набережной Камы. Сапёры идентифицировали боеприпас как 76-мм снаряд времён гражданской войны. При этом, по мнению взрывотехников, снаряд, пройдя ствол орудия, не разорвался. 

Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили. 

«Управление Росгвардии по Удмуртской Республике напоминает, что при обнаружении любых подозрительных предметов перемещать, проводить самостоятельный осмотр, или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом категорически запрещено. Об опасной находке необходимо незамедлительно сообщить сотрудникам правоохранительных органов», — предупреждают в Росгвардии. 

 

16:30, 02 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
249
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#снаряд