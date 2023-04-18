Жители Удмуртии стали жертвами финансовой пирамиды

Казань. Татарстан. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве. Как передаёт «МВД МЕДИА», об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что злоумышленники привлекали вкладчиков к участию в якобы высокодоходной финансовой деятельности на базе созданной ими платформы. В действительности структура действовала по принципу инвестиционной пирамиды, где доход всех участников складывался за счет постоянного привлечения денежных средств новых вкладчиков.

Такими незаконными делами занимались с мая 2020 года по август 2021 года. За это время более чем у 300 физических лиц фигуранты похитили свыше 200 млн рублей. Потерпевшими стали жители республик Татарстан, Марий Эл, Коми, Бурятия, Удмуртия, а также Московской, Иркутской, Самарской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

На сегодняшний день в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские задержали пятерых участников группы – троих жителей Татарстана и двоих из Марий Эл. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Двое предполагаемых организаторов финансовой пирамиды объявлены в международный розыск. Кроме того, в федеральном розыске находятся трое лидеров казанского филиала финансовой пирамиды.