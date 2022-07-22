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В Удмуртии за 2022 год возбудили 27 коррупционных дел при реализации нацпроектов

14:40, 22 июля, 2022
Анна Торхова
В Удмуртии за 2022 год возбудили 27 коррупционных дел при реализации нацпроектов
14:40, 22 июля, 2022
Анна Торхова
268
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#нацпроект\n#демография
Фото: ИА «Сусанин»
268
0

Большая часть из них касается нацпроекта «Демография».

Ижевск. Удмуртия. За первое полугодие 2022 года в Удмуртии возбудили 27 уголовных дел о коррупции при реализации нацпроектов. Об этом журналистам сообщил руководитель следственного управления СК России по Удмуртской Республике Рустам Тугушев.

26 уголовных дел касаются нацпроекта «Демография» ещё одно — нацпроекта «Здравоохранение».

Всего же за 6 месяцев следователи возбудили 184 дела коррупционной направленности — это больше, чем показатель 2021 года. Ущерб по ним полностью возмещен.

По словам руководителя следственного управления, наиболее «пораженной» коррупцией остается сфера госзакупок.

14:40, 22 июля, 2022
Анна Торхова
268
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#нацпроект\n#демография