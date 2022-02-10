В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели при пожаре девочки 6 лет

Можга. Удмуртия. В Можге завели уголовное дело по факту гибели ребенка в результате пожара. Девочка была оставлена без присмотра, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Возгорание произошло 9 февраля около 15:00 часов в одной из квартир жилого дома в Можге. По данным следователей, в квартире проживала 33-летняя женщина и ее дочь 6 лет. На момент пожара матери дома не было, ребенок находился один. Девочка погибла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого как причинение смерти по неосторожности.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте трагедии работает бригада следователей, проведен осмотр помещения, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза.