В Ижевске неизвестный ограбил ларек, угрожая продавцу похожим на пистолет предметом

Полицейские задержали подозреваемого в серии краж и грабежей.

Ижевск. Удмуртия. Подозреваемого в разбое с применением оружия задержали в Ижевске. Также полиция установила причастность задержанного к серии краж, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сигнал о разбойном нападении поступил ночью в дежурную часть полиции Ижевска от сотрудницы круглосуточной торговой точки на улице Маяковского. Женщина сообщила, что к ней в ларек вошел незнакомый мужчина и попросил продать ему сигареты.

Когда продавец открыла окно, неизвестный начал угрожать ей похожим на пистолет предметом и требовать деньги. Забрав из кассы 13 тыс. рублей, злоумышленник скрылся с места преступления.

В ходе совместных действий оперативников отдела полиции №1 УМВД России по Ижевску и сотрудников республиканского управления уголовного розыска подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый неработающий 25-летний житель столицы.

В дальнейшем полицейские установили причастность мужчины к совершению еще 10 имущественных преступлений. По версии следствия, он промышлял кражами из квартир, кафе и магазинов в Ленинском районе Ижевска. Кроме того, задержанного подозревают в ограблении продавца торговой точки, расположенной в этом же районе.

Подозреваемого поместили под арест, ему грозит до 10 лет лишения свободы.