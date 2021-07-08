В Малой Пурге сотрудник колонии задержал вора

Неизвестный мужчина открыл камеры хранения в магазине и украл вещи.



Малая Пурга. Удмуртия. Сотрудник УФСИН Удмуртии помог задержать вора в Малой Пурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Сотрудник колонии-поселения № 10 Дмитрий Аникин возвращался с ночного дежурства домой, в Малую Пургу. Он зашёл в продуктовый магазин и оставил свои вещи в камере хранения. Тем временем неизвестный вскрыл две камеры и украл оттуда вещи, в том числе у сотрудника колонии. Вернувшись, Дмитрий заметил пропажу вещей и сообщил об этом работникам магазина. Пока они смотрели записи с камер наблюдения, мужчина вышел на улицу в надежде заметить преступника.



Чутьё сотрудника колонии не подвело — он заметил мужчину с сумкой, похожей на свою. Тот не смог сразу объяснить, откуда у него взялись эти вещи. Вместе с возможным преступником Дмитрий прошёл в магазин: работники к этому времени посмотрели записи с камер. Они сообщили Дмитрию, что мужчина, которого он встретил на улице, и является тем самым вором.



После этого охотник за чужими вещами начал проявлять агрессию и несколько раз пытался сбежать из магазина через склад, а в итоге смог только забаррикадироваться в подсобке. Прибывшим полицейским вызволять его не пришлось — по всей видимости, осознав, что натворил, мужчина вышел сам.