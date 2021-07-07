В Сарапуле изъяли пять тонн контрафактного алкоголя

4 местных жителя производили поддельный коньяк и водку в промышленных объемах.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле задержали преступную группу за незаконное производство и сбыт спиртного. Оперативники изъяли 5 тонн контрафактного алкоголя, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Производство поддельного спиртного в промышленных масштабах наладили 4 местных жителя - трое мужчин и женщина. Они закупали этиловый спирт и на двух производственных линиях организовали выпуск спиртосодержащей продукции под наименованиями «коньяк» и «водка». Сырье для фальсификатов и готовую продукцию подозреваемые хранили в одном из гаражей в Сарапуле.

В задержании участвовали сотрудники следственного управления, ФСБ и полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

В ходе обысков у преступной группы изъято более 5 тонн спирта и готовой продукции, разлитой в 5 и 1,5-литровую тару, а также бухгалтерская документация и денежные средства в размере 100 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, задержанные подозреваются в изготовлении и сбыте немаркированной алкогольной продукции. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.