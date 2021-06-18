Студентка в Удмуртии лишилась 9 тысяч рублей, скачав игру на телефон

Из-за вредоносного приложения девушке пришлось сбросить все настройки устройства.

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии у несовершеннолетней после установки приложения на телефон украли 9 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В июне 17-летняя студентка скачала на телефон игру с сайта. После установки появились неисправности в работе устройства. Перезагрузка телефона ничего не дала, поэтому потерпевшая попыталась удалить приложение и сбросила все настройки. В результате оказалось, что с банковского счета девушки несколькими переводами похитили 9 тыс. рублей.

По данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.