На Нылгинском тракте в Удмуртии загорелась трава

Площадь и причины пожара устанавливаются.

Завьялово. Удмуртия. На Нылгинском тракте в Завьяловском районе Удмуртии загорелась трава. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртской Республики факт возгорания подтвердили.

«В 10:38 11 июня поступило сообщение о возгорании вдоль дороги по Нылгинскому тракту. На место выехали пожарные подразделения Завьяловского района и отделение специализированной пожарно-спасательной части, 2 единицы техники и 7 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе.

В МЧС также добавили, что угрозы жизни людей или населённым пунктам нет. Причины и площадь возгорания устанавливаются.

Отметим, что в Удмуртии с 10 по 14 июня ожидается высокая пожароопасность лесов — вплоть до 5 класса. 2 июня в Удмуртии сняли запрет на посещение лесов, однако разведение костров в них до сих пор запрещено.

