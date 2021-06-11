Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
За свободой – в походы Лонгрид Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид Молоку все возрасты покорны Лонгрид

На Нылгинском тракте в Удмуртии загорелась трава

13:20, 11 июня, 2021
Андрей Бирюков
На Нылгинском тракте в Удмуртии загорелась трава
13:20, 11 июня, 2021
Андрей Бирюков
251
0
#Удмуртия\n#Завьялово\n#пожар\n#МЧС России по Удмуртии
Фото: vk.com/kostellllo
251
0

Площадь и причины пожара устанавливаются.

Завьялово. Удмуртия. На Нылгинском тракте в Завьяловском районе Удмуртии загорелась трава. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртской Республики факт возгорания подтвердили. 

«В 10:38 11 июня поступило сообщение о возгорании вдоль дороги по Нылгинскому тракту. На место выехали пожарные подразделения Завьяловского района и отделение специализированной пожарно-спасательной части, 2 единицы техники и 7 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе. 

В МЧС также добавили, что угрозы жизни людей или населённым пунктам нет. Причины и площадь возгорания устанавливаются. 

Отметим, что в Удмуртии с 10 по 14 июня ожидается высокая пожароопасность лесов — вплоть до 5 класса. 2 июня в Удмуртии сняли запрет на посещение лесов, однако разведение костров в них до сих пор запрещено.

13:20, 11 июня, 2021
Андрей Бирюков
251
0
#Удмуртия\n#Завьялово\n#пожар\n#МЧС России по Удмуртии