Прокуратура проверила школу в Сарапуле, где дети занимались без парт

Директора оштрафовали.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура проверила школу №1 в Сарапуле после жалоб в соцсетях, что в одном из кабинетов детям приходится заниматься без парт. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«К нам обратились родители учеников школы №1 Сарапула. Как видно на фото, в одном из кабинетов вообще отсутствуют парты! Расставлены какие-то скамейки, на которых, скрючившись, вынуждены заниматься дети! При этом учебники и тетради они располагают на коленях!», - жаловались пользователи в группе «Злой ижевчанин» в соцсети «ВКонтакте».

Факт подтвердился. Директора школы привлекли к административной ответственности по статье 6.7 КоАП России («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения»). Ей назначили штраф в размере 3 тыс. рублей.

Также после сообщений СМИ прокуратура провела проверку в детсадах Ижевска.

Оказалось, что в 7 учреждениях Ленинского, Индустриального и Первомайского районов не было медицинского сопровождения детей с сахарным диабетом и пищевой аллергией. Прокуроры районов внесли представления в ГКБ №3, ГКБ №8, Детскую городскую поликлинику №6 и детскую поликлинику №1.

Напомним, для ребят с диабетом в Ижевске выделят 5 детсадов.