В Кезском районе коммунальные службы откачивают воду от подтопленных домов.

Кез. Удмуртия. В Удмуртии начали борьбу с талыми водами. Водопропускные трубы в Кезу и других населенных пунктах района не справляются с подступающим половодьем, так как запечатаны льдом еще с осени. Об этом пишет местное издание «Звезда». Сейчас коммунальные службы пытаются отогревать оголовки труб с помощью специальной техники.

Местные власти подключили мотопомпу для откачивания разлившихся вблизи домов вешних вод. Однако пока для водостока не откроются канавы с пропускными трубами, паводок будет подступать к домам.

Ранее о затоплении жилых домов сообщила администрация Глазова. В дежурно-диспетчерскую службу города поступило 20 сообщений от граждан об угрозе или начале затопления их домовладений. В городе налажено круглосуточное дежурство аварийных бригад и техники, заготовлены мешки с песком, вскрыты оголовки водоотводных канав.

На контроле управления МЧС России по Удмуртской Республике находится ситуация, связанная с подтоплением низководного моста возле деревни Гуляево в Вавожском района. Сооружение полностью ушло под воду, чтобы попасть на другой берег реки Вала, в объезд нужно ехать 37 километров.

Напомним, синоптики дали неблагоприятный прогноз на весенний паводок в Удмуртии. Вода в реках начала активно подниматься с 3 апреля. Больше всего это произошло на водоемах в южной и средней частях республики, где от меженных значений показатели выросли на 70-225 см.

С 9 по 11 апреля в Удмуртии прогнозируют продолжительные дожди, температура воздуха будет выше климатических норм на 5-7 градусов. В начале следующей недели ожидается до +15 градусов, к концу недели температура может повыситься еще. По прогнозам, водность рек может стать выше прогнозируемых значений к 18 апреля.