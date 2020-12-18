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Житель Ижевска выстрелил из травматического пистолета в таксиста

17:25, 18 декабря, 2020
Ксения Чернова
Житель Ижевска выстрелил из травматического пистолета в таксиста
17:25, 18 декабря, 2020
Ксения Чернова
384
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#автомобилисты\n#конфликт
Фото: twenty20.com
384
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Водитель попал в больницу, однако угрозы для жизни нет.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска заподозрили в стрельбе из травматического пистолета в таксиста. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе УМВД России по городу.
По предварительным данным, мужчина 1987 года рождения ехал в такси вместе со своей знакомой. У ижевчанина возник конфликт с водителем из-за игравшей в салоне музыки. Таксист высадил пассажиров и вышел из авто, в этот момент мужчина выстрелил в него из травмата.
Водитель такси попал в больницу, однако угрозы для жизни нет.
По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители отметили, что все трое участников конфликта были трезвы.
17:25, 18 декабря, 2020
Ксения Чернова
384
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#автомобилисты\n#конфликт