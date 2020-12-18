Житель Ижевска выстрелил из травматического пистолета в таксиста

Водитель попал в больницу, однако угрозы для жизни нет.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска заподозрили в стрельбе из травматического пистолета в таксиста. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе УМВД России по городу.

По предварительным данным, мужчина 1987 года рождения ехал в такси вместе со своей знакомой. У ижевчанина возник конфликт с водителем из-за игравшей в салоне музыки. Таксист высадил пассажиров и вышел из авто, в этот момент мужчина выстрелил в него из травмата.

Водитель такси попал в больницу, однако угрозы для жизни нет.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители отметили, что все трое участников конфликта были трезвы.