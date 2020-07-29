Нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. 12 уголовных дел возбудили за полгода в Удмуртии из-за попыток подкупить сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Автолюбители предлагают взятки автоинспекторам в попытке избежать штрафов за административное правонарушение. Однако подобные действия приводят в итоге к уголовному преследованию.

«Дача взятки должностному лицу лично или через посредника наказывается штрафом в размере до 500 тыс. рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки», – говорится в сообщении.

Среди санкций статьи также исправительные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до 2 лет.