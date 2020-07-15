Двое мужчин погибли при пожаре в Камбарском районе Удмуртии

Частный дом загорелся вечером 14 июля.

Камбарка. Удмуртия. В селе Ершовка Камбарского района Удмуртии при пожаре погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Возгорание в частном жилом доме произошло около 23:00 во вторник, 14 июля. В результате в огне скончались 51-летний мужчина и его 47-летний знакомый.

Мужчины выпивали алкоголь. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время проводится доследственная проверка, опрашиваются односельчане.