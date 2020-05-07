Спасатели в Удмуртии нашли в реке Чепца запутавшееся в сетях тело мужчины

Местные жители сообщили дежурному о перевернувшейся лодке.

Глазов. Удмуртия. Спасатели в Удмуртии нашли в реке Чепца в Глазовском районе запутавшееся в сетях тело 63-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртской Республики.



Накануне, 6 мая, на реке вблизи деревни Нижняя Богатырка очевидцы заметили перевернутую резиновую лодку. На берегу стояла машина «LADA 4х4 Нива». Жители сообщили об увиденном спасателям.



Прибывшие на место специалисты обнаружили тело на расстоянии 1,5-2 метров от берега, в разливах реки.