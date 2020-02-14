Мужчина и ребенок погибли при столкновении легковушки и фуры в Удмуртии

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства произошедшей трагедии.
Завьялово. Удмуртия. Мужчина и ребенок погибли при столкновении легковушки и фуры в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в первом отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Авария произошла утром в пятницу, 14 февраля, на 145 км трассы Елабуга – Пермь. По предварительной информации, 60-летний водитель «Дэу Нексии» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. В результате сам автолюбитель и его пассажир – четырехлетний ребенок – погибли.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства произошедшей трагедии.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
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