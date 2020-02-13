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27 смертельных несчастных случаев на производстве произошло в Удмуртии в 2019 году

12:30, 13 февраля, 2020
Анна Торхова
27 смертельных несчастных случаев на производстве произошло в Удмуртии в 2019 году
12:30, 13 февраля, 2020
Анна Торхова
46
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#труд\n#производство\n#несчастный случай\n#происшествие\n#гибель людей\n#охрана труда
Фото: Piqsels
46
0

Также инспекторы выявили два сокрытых случая, в результате которых работники получили тяжелые травмы.

Ижевск. Удмуртия. В 2019 году в Удмуртии трудовые инспекторы расследовали 91 несчастный случай на производстве, из которых 27 оказались смертельными, 55 – тяжелыми и 7 – групповыми. Об этом в четверг, 13 февраля, журналистам рассказала руководитель государственной трудовой инспекции Удмуртской Республики Светлана Шекунова.

По её словам, это самый низкий уровень травматизма в Удмуртии за последние шесть лет. Основными причинами травм стали падение с высоты и транспортные происшествия. При этом каждый пятый случай произошел на предприятиях обрабатывающего производства.

Также в прошлом году инспекторам удалось выявить два сокрытых несчастных случая на ижевских предприятиях, которые произошли еще в 2017 и 2018 годах. В обоих случаях работники получили тяжелые травмы. За счет средств ФСС всем пострадавшим и лицам, которые имеют право на возмещение вреда в связи с гибелью работника, было выплачено почти 8 млн рублей.

Подводя итоги, Светлана Шекунова сообщила, что в 2019 году было возбуждено 36 уголовных дел о невыплате заработной платы. Это самый высокий показатель за последние 10 лет. Несмотря на это, 4 816 работникам выплатили более 98 млн задержанной зарплаты.

Всего же в ходе проверок инспекция выявила 4 265 нарушений трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. Восстановлены права 21 117 работников. Сумма наложенных штрафов на юрлица достигла почти 34 млн рублей.

Шекунова добавила, что в феврале надзорный орган получил поручение правительства России о проведении внеплановых мероприятий по контролю в отношении объектов строительства. Результаты трудовая инспекция должна предоставить до мая.

Отметим, в связи со вспышкой коронавируса в государственной трудовой инспекции по Удмуртии запущена круглосуточная «горячая линия», обратиться можно по телефону 68-07-44.

Сусанин / Интервью

Трудовая книжка

12:30, 13 февраля, 2020
Анна Торхова
46
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#труд\n#производство\n#несчастный случай\n#происшествие\n#гибель людей\n#охрана труда

 

 

 


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