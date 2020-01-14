Подобрав холодное оружие после броска, мужчина побежал за сотрудником.

Ува. Удмуртия. Житель Удмуртии метнул топором в полицейского. Сотруднику удалось увернуться и закрыть ворота, из-за чего топор попал в дверной косяк, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

На этом злоумышленник не остановился. Он подобрал топор и погнался за полицейским, высказывая угрозы убийством. Мужчина добежал до автомобиля правоохранителя и нанес множество ударов по машине.

Известно, что обвиняемый был ранее неоднократно судим за тяжкие преступления, в связи с чем он находился под административным надзором до 2025 года.

Накануне случившегося, 10 января, мужчина выпил. Полицейский около 20:00 приехал по месту жительства обвиняемого, чтобы проверить соблюдение режима.

В отношении 43-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти») и части 2 статьи 167 УК России («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).