Специалисты назвали причину провала мусоровоза в асфальт в Ижевске

Инцидент произошел на улице Максима Горького.

Ижевск. Удмуртия. Вечером 17 декабря в Ижевске на улице Максима Горького вблизи дома №166 мусоровоз провалился в асфальт. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе города.

На место приехали специалисты «Ижводоканала», которые с помощью автокрана и машины АВР вытащили мусоровоз.

После обследования провала оказалось, что колодец, около которого произошел инцидент, относится к системе канализации, идущей от теплотрассы. Причиной аварии стала негерметичность системы между стенкой колодца и трубой теплотрассы. В результате вода размыла землю, из-за чего асфальт не выдержал веса спецтехники.

В настоящее время устанавливается балансодержатель колодца, который должен будет благоустроить участок.