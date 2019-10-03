  • $ 65.03 ↓
  • € 71.35 ↑

Жителя Татарстана заподозрили в «пьяной езде» и угоне автомобиля в Удмуртии

14:05, 03 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Жителя Татарстана заподозрили в «пьяной езде» и угоне автомобиля в Удмуртии
14:05, 03 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
516
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДПС\n#МВД Удмуртии\n#угон\n#пьяный водитель
Фото: @arzik2
516
0

Мужчина намеревался ночью доехать до соседней деревни.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники ДПС в Удмуртии задержали жителя Татарстана, управлявшего угнанным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД в четверг, 3 октября.

Автомобиль ВАЗ-2109 остановили ночью сотрудники ДПС отдела МВД России по Малопургинскому району Удмуртии в ходе проведения рейда на автодороге. Водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения, документов на автомобиль не предоставил. 24-летнего жителя Татарстана в результате доставили в отдел полиции. Сотрудники угрозыска установили, что машину мужчина угнал у своего знакомого в деревне Бажаново, чтобы доехать до соседней деревни.

В отношении злоумышленника составлен протокол из-за «пьяной езды». По факту угона возбуждено уголовное дело. Отметим, данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

14:05, 03 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
516
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДПС\n#МВД Удмуртии\n#угон\n#пьяный водитель

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Представители Удмуртии покинули правительство Севастополя

09:00, 01 октября, 2019
4091

Полиция задержала в Ижевске бывшего руководителя «управляек» Рауфа Кутдузова

3365
14:49, 03 октября, 2019

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии

3203
11:35, 02 октября, 2019

Две новые деревни нашли в Удмуртии при подготовке к всероссийской переписи

2922
14:00, 02 октября, 2019

Юный водитель в Ижевске сбил пешехода, светофор и повредил два авто

2654
12:47, 30 сентября, 2019

Мать из Хакасии позволила любовнику изнасиловать своих дочерей за деньги

18:01, 30 сентября, 2019
2304

В Улан-Удэ экстренно приняли роды у женщины, попавшей под трамвай

1882
10:25, 04 октября, 2019

Жители Подмосковья сняли на видео «НЛО»

1640
14:45, 29 сентября, 2019

Художница нарисовала принцесс из советских мультиков в стиле Disney

1613
11:50, 03 октября, 2019

Вступили в силу: что изменится в жизни россиян с 1 октября

1523
09:52, 01 октября, 2019

«Просто сформировалась»: ученые нашли в космосе планету размером с Юпитер недалеко от Земли

15:00, 30 сентября, 2019
3691

Британский таксист спас беременную женщину от секс-рабства

846
14:32, 01 октября, 2019

Маскировка: пользователи сети озадачились поиском леопарда на фото

728
10:42, 01 октября, 2019

Спевшей в американском метро бездомной россиянке помогут записать альбом

713
17:31, 03 октября, 2019

Бренд одежды Forever 21 заявил о банкротстве

708
09:25, 30 сентября, 2019