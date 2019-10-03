Жителя Татарстана заподозрили в «пьяной езде» и угоне автомобиля в Удмуртии

Мужчина намеревался ночью доехать до соседней деревни.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники ДПС в Удмуртии задержали жителя Татарстана, управлявшего угнанным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД в четверг, 3 октября.

Автомобиль ВАЗ-2109 остановили ночью сотрудники ДПС отдела МВД России по Малопургинскому району Удмуртии в ходе проведения рейда на автодороге. Водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения, документов на автомобиль не предоставил. 24-летнего жителя Татарстана в результате доставили в отдел полиции. Сотрудники угрозыска установили, что машину мужчина угнал у своего знакомого в деревне Бажаново, чтобы доехать до соседней деревни.

В отношении злоумышленника составлен протокол из-за «пьяной езды». По факту угона возбуждено уголовное дело. Отметим, данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.