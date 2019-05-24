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Более 300 тыс рублей отдала пенсионерка из Удмуртии мошенникам

13:10, 24 мая, 2019
Диана Ворончихина
13:10, 24 мая, 2019
Диана Ворончихина
378
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#Игра\n#Удмуртия\n#новости\n#мошенничество\n#мошенники\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
Фото: susanin.news
378
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Злоумышленник похитил деньги под предлогом возврата вложенных в финансовую пирамиду денег.

Игра. Удмуртия. В Удмуртии мошенники похитили у пенсионерки более 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

Установлено, что в марте 2019 года 62-летней жительнице Игры позвонил неизвестный и представился сотрудником организации по выплате денег людям, которые вложились в финансовую пирамиду. Он заявил, что женщине положена компенсация в 378 тыс. рублей. Для того, чтобы получить эту сумму, нужно перечислить на расчетный счет представителя организации 10% от суммы.

В этот же день потерпевшая перевела мошеннику 37 780 рублей. На следующий день мужчина вновь позвонил пенсионерке и сообщил о том, что ей положено еще 558 тыс. рублей, но сначала ей вновь нужно перечислить ему 10% от суммы. Пенсионерка отправила еще около 250 тыс. рублей, но обещанной компенсации не получила. Ущерб составил 324 000 рублей.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

13:10, 24 мая, 2019
Диана Ворончихина
378
0
#Игра\n#Удмуртия\n#новости\n#мошенничество\n#мошенники\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
МирТесен

 

 

 


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