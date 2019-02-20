По данным отделения Нацбанка по региону, в 2018 году выявили 119 подделок – на 13% меньше, чем в 2017 году.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стали реже подделывать деньги. Как сообщили в региональном отделении Нацбанка, в прошлом году в банковском секторе республики выявлено 119 поддельных денежных знаков – это на 13% меньше, чем за 2017 год.

Большая часть обнаруженных подделок – 94 штуки – банкноты номиналом 5000 рублей. С 25 до 19 штук - снизилось количество выявленных фальшивых 1000-рублевых банкнот.

«Кроме того, в прошлом году на территории республики была обнаружена одна поддельная купюра достоинством 2000 рублей, по две банкноты номиналами 500 и 100 рублей и одна фальшивая пятирублевая монета», - заявили в банке.

Уточняется также, что 4% подделок пришлось на валюту: в банковском секторе региона были выявлены пять фальшивых стодолларовых банкнот США - на 55% меньше, чем в 2017 году.

Специалисты отделения Нацбанка напомнили, что для надёжного определения подлинности на банкнотах необходимо проверять не менее трёх защитных элементов.

«Если вы обнаружили банкноту, в подлинности которой сомневаетесь, вы можете сдать ее на экспертизу в подразделение любого банка, которое осуществляет операции с наличными деньгами. Если же вы уверены, что перед вами фальшивка – обратитесь в правоохранительные органы», - обратились сотрудники банка к жителям республики.