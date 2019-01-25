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Прокуратура Удмуртии начала проверку на «Ижевском механическом заводе»

16:31, 25 января, 2019
Диана Ворончихина
16:31, 25 января, 2019
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#новости\n#завод\n#Ижевский механический завод
Фото: arms-expo.ru
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Доследственные действия приводят в связи с публикаций, появившейся в СМИ.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии начала проверку на «Ижевском механическом заводе». Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Дослественные действия проводят в связи информацией, появившейся в СМИ.

«В СМИ было опубликовано сообщение, о том, что работники «Ижевского механического завода», работают в ненадлежащих условиях: в корпусах, в которых проходит ремонт. В связи с этим, специализированная прокуратура, Удмуртская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, начала проверку», - сообщили в пресс-службе.  

16:31, 25 января, 2019
Диана Ворончихина
418
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#новости\n#завод\n#Ижевский механический завод

 

 

 


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