Доследственные действия приводят в связи с публикаций, появившейся в СМИ.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии начала проверку на «Ижевском механическом заводе». Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Дослественные действия проводят в связи информацией, появившейся в СМИ.

«В СМИ было опубликовано сообщение, о том, что работники «Ижевского механического завода», работают в ненадлежащих условиях: в корпусах, в которых проходит ремонт. В связи с этим, специализированная прокуратура, Удмуртская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, начала проверку», - сообщили в пресс-службе.