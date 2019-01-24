В Удмуртии дети стали реже травиться алкоголем

Всего в 2018 году несовершеннолетние совершили 7800 нарушений закона.

Ижевск. Удмуртия. Более 7800 преступлений совершили подростки Удмуртии в 2018 году. Об этом журналистам в четверг, 24 января, рассказала начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры региона Ирина Комарова.

По ее словам, в прошлом году снизилось количество нарушений закона по отдельным категориям.

«У нас стало меньше повторных преступлений. Количество преступлений совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения снизилось со 106 фактов до 96. Причём только 90 человек совершили такие преступления. Сократилось количество отравления детей алкоголем – с 81 до 55. Это все в результате проводимой профилактической работы», - отметила Комарова.

Кроме того, стало меньше преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в который вовлекаются подростки – на 49%. В 2018 году выявлено только 32 подобных факта.