play
pause
  • $ 66.33 ↓
  • € 75.58 ↓

В одной из больниц Ижевска аппарат для дезинфекции арендовали по завышенной стоимости

10:30, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
10:30, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
44
0
#Ижевск\n#Минфин\n#Удмуртия\n#цены\n#больницы\n#административная ответственность
Фото: pixabay.com
44
0

Проверку в медучреждении провели специалисты Минфина Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В городской клинической больнице №4 Ижевска на аренду камеры для дезинфекции белья израсходовали средств в несколько раз больше стоимости новой аналогичной камеры. Информацию об итогах проверки опубликовал Минфин Удмуртии.

Отмечается, что сумма оплаты за 8 месяцев аренды составила 1,5 млн рублей, что в 2,5 раза превышает покупную стоимость подобной новой камеры. Примечательно, что цена аренды больницей определялась по предложениям трёх коммерческих фирм, учредителем которых является одно и то же физическое лицо.

По факту выявленного нарушения главврача больницы привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Материалы проверки передали в правоохранительные органы.

Напомним, ранее Минфин Удмуртии также выяснил, что поставщик Камбарской больницы пытался выдать аппарат УЗИ за более дорогой.

10:30, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
44
0
#Ижевск\n#Минфин\n#Удмуртия\n#цены\n#больницы\n#административная ответственность

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Спасти Джефа: действия хозяина изможденной собаки в Ижевске проверит полиция

12:10, 18 января, 2019
2341

«Срубили нашу ёлочку»: в Ижевске двое вандалов расправились с новогодним символом

2340
15:20, 13 января, 2019

Неизвестные подожгли «BMW» на улице 40 лет Победы в Ижевске

2307
12:45, 17 января, 2019

Жительницу Удмуртии заподозрили в мошенничестве на 143 млн рублей

2307
14:20, 17 января, 2019

«Ижавиа» не планирует отказываться от узловой схемы полетов

2046
12:45, 14 января, 2019

В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

12:16, 12 января, 2019
2677

В России придумали как сократить число взрывов газа в жилых домах

1972
11:27, 14 января, 2019

Чиновница из Владимирской области проведет генуборку в больнице после скандального заявления

1301
10:41, 13 января, 2019

Впервые за 7 лет: женская сборная России по биатлону стала лучшей в эстафете на этапе Кубка мира

983
16:50, 13 января, 2019

В Ростовской области из-за взрыва газа частично обрушился жилой дом

948
09:23, 14 января, 2019

Британские врачи назвали главные симптомы рака

12:34, 12 января, 2019
9174

В Белоруссии предложили ограничить трансляцию российских телеканалов

1128
16:30, 13 января, 2019

Шатдаун в США при Трампе побил рекорд Клинтона

891
10:22, 12 января, 2019

СМИ: корпорация Apple приступила к производству беспроводной зарядки

798
18:57, 13 января, 2019

Более 20 человек пострадали при взрыве газа в одном из центральных районов Парижа

792
14:29, 12 января, 2019