В одной из больниц Ижевска аппарат для дезинфекции арендовали по завышенной стоимости

Проверку в медучреждении провели специалисты Минфина Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В городской клинической больнице №4 Ижевска на аренду камеры для дезинфекции белья израсходовали средств в несколько раз больше стоимости новой аналогичной камеры. Информацию об итогах проверки опубликовал Минфин Удмуртии.

Отмечается, что сумма оплаты за 8 месяцев аренды составила 1,5 млн рублей, что в 2,5 раза превышает покупную стоимость подобной новой камеры. Примечательно, что цена аренды больницей определялась по предложениям трёх коммерческих фирм, учредителем которых является одно и то же физическое лицо.

По факту выявленного нарушения главврача больницы привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Материалы проверки передали в правоохранительные органы.

Напомним, ранее Минфин Удмуртии также выяснил, что поставщик Камбарской больницы пытался выдать аппарат УЗИ за более дорогой.