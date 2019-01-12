Поставщик Камбарской больницы пытался выдать аппарат УЗИ за более дорогой

Вместо оборудования, стоимостью 3,1 млн рублей, он поставил аппарат за 2,2 млн рублей.

Камбарка. Удмуртия. В Камбарскую районную больницу вместо необходимого аппарата УЗИ поставили более дешевое оборудование. Как сообщает министерство финансов Удмуртской Республики, по госконтракту за 3,137 млн рублей учреждение должно было получить необходимое устройство.

Однако вместо этого в больницу пришел аппарат УЗИ с худшими характеристиками и рыночной стоимостью в 2,2 млн рублей. При проверке нарушение выявили и Минфин заблокировал оплату до полного устранения нарушений.

В декабре поставщик заменил оборудование. Кроме того, он заплатил штраф в 156 тыс. рублей за нарушение условий контракта.