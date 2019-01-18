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Спасти Джефа: действия хозяина изможденной собаки в Ижевске проверит полиция

12:10, 18 января, 2019
Анна Торхова
12:10, 18 января, 2019
Анна Торхова
729
0
#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#жестокость\n#добро\n#помощь\n#деньги
Фото: vk.com/pomosh_izh
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Жители собирают деньги на помощь четвероногому.

Ижевск. Удмуртия. Полиция проверит действия хозяина истощенной собаки, которую нашли в одном из подъездов Ижевска. Заявление в правоохранительные органы написали соседи, рассказали «Сусанину» в Управлении МВД России по Ижевску.

Как сообщается в соцсети Вконтакте в группе «Желтая бирка», жители видели, как горе-хозяин бил животное.    

«Звонок: "В подъезде лежит собака, еле дышит... Умирает". Не раздумывая, мы поехали на место. Огромное количество народу, полиция и пьяные они - "хозяева" его, кого морили голодом и били. Пройдя в квартиру, мы переглянулись и не смогли сказать и слова...», - написала одна из волонтеров на своей странице в соцсети Вконтакте.

По её словам, собаку отдали за 500 рублей. На тот момент каждое прикосновение причиняло животному боль.

Собаке по имени Джеф 15 лет. Пес не может стоять на лапах, падает, ходит в туалет под себя. Волонтеры и сотрудники полиции забрали четвероногого и в настоящее время он находится в стационаре «Калипсо».

Сейчас псу необходимы полный анализ крови, рентген легких и эхо сердца. Состояние собаки тяжелое.

 

«Мы хотим призвать всех неравнодушных людей больше обращать внимания на то, что происходит по соседству. Этого пса видели давно, что он на самовыгуле, худой, его бьют. Пожалуйста, обращайтесь за помощью заранее!», - сообщается в группе «Желтая бирка».

На 17 января от неравнодушных горожан на счет поступило почти 52 тыс. рублей.

Напомним, в 2018 году Госдума приняла закон «Об общественном обращении с животными». Документ предусматривает меры по защите питомцев от жестокости.

12:10, 18 января, 2019
Анна Торхова
729
0
#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#жестокость\n#добро\n#помощь\n#деньги

 

 

 


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