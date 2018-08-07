play
pause
  • $ 63.5 ↑
  • € 73.41 ↓

Молния ударила двух мальчиков в Удмуртии

10:50, 07 августа, 2018
Ксения Чернова
10:50, 07 августа, 2018
Ксения Чернова
2054
0
#дети\n#погода\n#грозы\n#Удмуртия\n#молния\n#Завьялово\n#происшествие
Фото: @arzik2
2054
0

В настоящее время подростки находятся в больнице.

Ижевск. Удмуртия. Молния попала в двух мальчиков в Удмуртии. Инцидент произошел в Завьяловском районе накануне, 6 августа. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе Минздрава Удмуртской Республики, подростки находились на улице вместе со взрослым родственником.

«Он оказал им первую помощь. Медицинскую помощь оказали врачи подъехавшей «Скорой помощи», они доставили детей в реанимационное отделение. В настоящее время их состояние улучшается», - отметила пресс-секретарь ведомства Татьяна Корепанова.

Напомним, синоптики не исключают возможность гроз на территории республики и во вторник, 7 августа. На открытой местности не стоит пытаться укрыться под деревьями или стогом сена, бежать, идти или стоять во весь рост, а также подниматься на любую возвышенность. Для того, чтобы избежать попадания молнии, нужно найти яму или овраг, либо просто присесть на корточки, не приближаться к высоким одиноко стоящим деревьям ближе чем на 200 м, не подходить к водоемам и выключить сотовый телефон.

10:50, 07 августа, 2018
Ксения Чернова
2054
0
#дети\n#погода\n#грозы\n#Удмуртия\n#молния\n#Завьялово\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Подписан указ о награждении следователя, ведущего дело бывшего главы Удмуртии

10:53, 31 июля, 2018
10892

Мотоцикл проекта «Кортеж» поступит в продажу под брендом «ИЖ»

9539
21:04, 01 августа, 2018

В Удмуртии автомобиль «БМВ» влетел в остановку

7859
18:42, 04 августа, 2018

Глава Удмуртии поручил «перезагрузить» маршрутно-транспортную сеть Ижевска

6453
15:00, 04 августа, 2018

В Удмуртии стало больше должников по кредитам, штрафам и налогам

5753
17:00, 05 августа, 2018

«Уральские пельмени» проиграли суд на 40 млн рублей

17:19, 31 июля, 2018
38894

В Туле задержали кота-наркокурьера

2180
14:40, 02 августа, 2018

СМИ сообщили об обнаружении тела второго пропавшего в Сочи ребенка

2057
13:49, 05 августа, 2018

Центробанк России выпустил монеты «Ну, погоди!»

1931
18:25, 31 июля, 2018

Лимузин «Кортеж» Владимира Путина оказался третьим в рейтинге лучших авто глав государств

1918
12:50, 06 августа, 2018

Приближающаяся к Земле комета «Невероятный Халк» может вызвать гигантскую молнию

16:23, 01 августа, 2018
20544

Неизвестный самолет едва не столкнулся с летевшим в Москву лайнером

2387
15:48, 02 августа, 2018

Болгария с 1 августа ужесточила правила въезда в страну

1897
15:29, 01 августа, 2018

В Швеции полиция застрелила парня с синдромом Дауна из-за игрушечного пистолета

1872
18:40, 03 августа, 2018

Власти Чили решили переименовать Остров Пасхи

1821
11:29, 02 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: тренировочный сбор «Ижстали» и фиктивные свадьбы в Сарапуле

06 августа, 2018

Глава Удмуртии прокатился на трамвае в Ижевске

06 августа, 2018

В Ижевске по улицам гуляли слоны

03 августа, 2018