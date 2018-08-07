Молния ударила двух мальчиков в Удмуртии

В настоящее время подростки находятся в больнице.

Ижевск. Удмуртия. Молния попала в двух мальчиков в Удмуртии. Инцидент произошел в Завьяловском районе накануне, 6 августа. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе Минздрава Удмуртской Республики, подростки находились на улице вместе со взрослым родственником.

«Он оказал им первую помощь. Медицинскую помощь оказали врачи подъехавшей «Скорой помощи», они доставили детей в реанимационное отделение. В настоящее время их состояние улучшается», - отметила пресс-секретарь ведомства Татьяна Корепанова.

Напомним, синоптики не исключают возможность гроз на территории республики и во вторник, 7 августа. На открытой местности не стоит пытаться укрыться под деревьями или стогом сена, бежать, идти или стоять во весь рост, а также подниматься на любую возвышенность. Для того, чтобы избежать попадания молнии, нужно найти яму или овраг, либо просто присесть на корточки, не приближаться к высоким одиноко стоящим деревьям ближе чем на 200 м, не подходить к водоемам и выключить сотовый телефон.