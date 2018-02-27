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Более 6 тыс бутылок подозрительного алкоголя изъяли в Ижевске

15:51, 27 февраля, 2018
Диана Ворончихина
15:51, 27 февраля, 2018
Диана Ворончихина
1551
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#МВД\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#продажа алкоголя\n#подделка\n#МВД Удмуртии
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
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Образцы напитка направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске изъяли более 6 тыс. бутылок алкоголя с признаками подделки. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, образцы напитка направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Продукция была найдена во время оперативно-розыскных мероприятий. Правоохранители остановили автомобиль, в кузове которого находилось 480 бутылок алкоголя. Затем в одном из гаражных кооперативов на окраине города полицейские изъяли более 5,5 тыс. таких же бутылок.

Владельца удалось установить и задержать. Им оказался 45-летний ижевчанин.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327.1 УК России («Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование»). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

15:51, 27 февраля, 2018
Диана Ворончихина
1551
0
#МВД\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#продажа алкоголя\n#подделка\n#МВД Удмуртии

 

 

 

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