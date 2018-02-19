Один человек погиб и двое пострадали при столкновении «Опеля» и «Нивы» в Удмуртии

Авария произошла на дороге Можга – Бемыж.

Можга. Удмуртия. Стали известны подробности аварии, которая произошла на дороге между Можгой и Кизнером в Удмуртии. О них корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказал начальник первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.

По его словам, авария произошла около 07:50 воскресенья, 18 февраля. На 14 км дороги «Можга – Бемыж» столкнулись «Опель Астра» и «Шевроле Нива».

«В «Ниве» находилась пожилая пара. «Нива» поворачивала налево, когда в нее врезалась иномарка», - рассказали очевидцы произошедшего.

В результате аварии травмы получили оба водителя, а также 64-летняя пассажирка «Нивы». Их доставили в больницу.

«За рулем «Опеля» находился сотрудник ГИБДД города Можги, мужчина 28 лет. <…> Он прошел освидетельствование на состояние опьянения – в выдыхаемом воздухе алкоголь отсутствует», - отметил Вычужанин.

Он добавил, что 70-летний водитель «Нивы» скончался в больнице от полученных травм.