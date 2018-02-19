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      Один человек погиб и двое пострадали при столкновении «Опеля» и «Нивы» в Удмуртии

      12:24, 19 февраля, 2018
      12:24, 19 февраля, 2018
      1823
      0
      #авто\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Можга\n#Удмуртия\n#происшествие\n#гибель людей
      1823
      0

      Авария произошла на дороге Можга – Бемыж.

      Можга. Удмуртия. Стали известны подробности аварии, которая произошла на дороге между Можгой и Кизнером в Удмуртии. О них корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказал начальник первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.

      По его словам, авария произошла около 07:50 воскресенья, 18 февраля. На 14 км дороги «Можга – Бемыж» столкнулись «Опель Астра» и «Шевроле Нива».

      «В «Ниве» находилась пожилая пара. «Нива» поворачивала налево, когда в нее врезалась иномарка», - рассказали очевидцы произошедшего.

      В результате аварии травмы получили оба водителя, а также 64-летняя пассажирка «Нивы». Их доставили в больницу.

      «За рулем «Опеля» находился сотрудник ГИБДД города Можги, мужчина 28 лет. <…> Он прошел освидетельствование на состояние опьянения – в выдыхаемом воздухе алкоголь отсутствует», - отметил Вычужанин.

      Он добавил, что 70-летний водитель «Нивы» скончался в больнице от полученных травм.

      12:24, 19 февраля, 2018
      1823
      0
      #авто\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Можга\n#Удмуртия\n#происшествие\n#гибель людей

       

       

       

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