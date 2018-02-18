«Опель» на большой скорости протаранил «Шевроле-Ниву» на трассе Можга-Кизнер

По сообщениям очевидцев, в иномарке находился мужчина в форме сотрудника ГИБДД.

Можга. «Опель» на большой скорости протаранил «Шевроле-Ниву» на трассе между Можгой и Кизнером в Удмуртии. Как сообщили «Сусанину» очевидцы произошедшего, в иномарке находился мужчина в форме сотрудника ГИБДД.

«В Ниве находилась пожилая пара. «Нива» поворачивала налево, когда в нее врезался ехавшая сзади иномарка», - рассказали очевидцы.









По их словам, водителя «Опеля» и двух человек из «Нивы» доставили в больницу. «Опель» двигался на достаточно большой скорости.

«Мужчина за рулем был в форме сотрудника Госавтоинспекции. Не знаю, пьяный или нет, но с запахом (алкоголя — Прим. ред)», — рассказали очевидцы.

На данный момент ИА «Сусанин» не располагает комментарием регионального управления ГИБДД.